Investasi Proyek Smelter Freeport Tembus Rp45 Triliun hingga Serap 15.000 Tenaga Kerja

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut nilai investasi PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk proyek smelter telah menyentuh USD2,2 miliar atau sekitar Rp33 triliun per Mei 2023 dari total investasi USD3 miliar (Rp45 triliun), dan telah menyerap 15.000 tenaga kerja Indonesia.

Hal ini disampaikan saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau perkembangan pembangunan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur.

BACA JUGA: Cerita Bahlil saat SD Jalan Kaki 8 Km hingga Kuliah di Kampung Kini Jadi Menteri Jokowi

“Melalui proyek smelter ini, kita lakukan hilirisasi untuk penciptaan nilai tambah. Kita ingin Indonesia yang tidak hanya dikenal karena sumber daya alamnya saja, tapi karena produknya. Sudah terbukti, hilirisasi sumber daya mampu meningkatkan pendapatan negara. Nikel contohnya, naik dari USD3,3 miliar menjadi USD30 miliar setelah kita stop ekspor nikel dan lakukan hilirisasi,” ucap Bahlil dalam keterangan resminya, Rabu (21/6/2023).

Sementara itu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa realisasi pembangunan smelter tersebut hampir mencapai 72% dan ditargetkan dapat selesai sebelum Mei 2024.

Menurut Presiden Jokowi, hasil produksi dari smelter tersebut harus diintegrasikan dengan hasil komoditas tambang lainnya yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan diolah menjadi produk akhir bernilai tambah seperti kendaraan listrik dan baterainya.