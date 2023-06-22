Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar 10 Kepala Daerah Terkaya di Jawa Timur

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |04:46 WIB
Daftar 10 Kepala Daerah Terkaya di Jawa Timur
Kepala Daerah Terkaya se Jawa Timur (Foto: Freepik)
JAKARTA - Daftar 10 kepala daerah terkaya di Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi terbesar di Indonesia dengan wilayah seluas 47.803,49 km2 dan memiliki 38 kabupaten/kota.

Adapun total kekayaan setiap kepala daerah di seluruh kabupaten/kota Jawa Timur pun diurutkan berdasarkan data LHKPN.

Berikut ini daftar 10 kepala daerah terkaya di Jawa Timur.

1. Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin - kekayaan Rp42.931.328.514

2. Bupati Jember Hendy Siswanto - kekayaan Rp27.976.761.753

3. Walikota Pasuruan Saifullah Yusuf - kekayaan Rp26.484.559.761

4. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana - kekayaan Rp21.907.234.422

5. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani - kekayaan Rp18.244.635.277

Halaman:
1 2
