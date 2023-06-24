Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Temuan BPK Soal Jalan Tol Indonesia yang Belum Bersertifikat

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |06:23 WIB
4 Fakta Temuan BPK Soal Jalan Tol Indonesia yang Belum Bersertifikat
Jalan Tol. (Foto: PUPR)
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan adanya permasalahan dalam pembangunan infrastruktur yakni jalan tol.

Terdapat 33 ruas jalan tol yang belum bersertifikat lahannya.

Mengutip Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022, disampaikan hasil pemeriksaan atas prioritas nasional penguatan infrastruktur, serta penguatan stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Pemeriksaan dilakukan pada 29 instansi pemerintah pusat, 90 pemerintah daerah, dan 4 BUMN.

Adapun hasil pemeriksaan atas penguatan infrastruktur menunjukkan permasalahan antara lain manajemen aset konsesi jalan tol masih belum memadai, di antaranya tanah seluas 87,90 juta m2 pada 33 ruas jalan tol belum bersertifikat.

Berikut fakta yang dirangkum Okezone, Sabtu (24/6/2023) tentang temuan BPK soal jalan tol Indonesia.

1. Kondisi Tol Belum Memadai

2. BPK Minta Pendataan

BPK pun merekomendasikan pemerintah agar melakukan pendataan, inventarisasi ulang, dan menyelesaikan proses sertifikasi tanah pada ruas jalan tol tersebut.

2. BPK Minta Pendataan

BPK pun merekomendasikan pemerintah agar melakukan pendataan, inventarisasi ulang, dan menyelesaikan proses sertifikasi tanah pada ruas jalan tol tersebut.

Topik Artikel :
Sertifikat Tol Jalan Jalan Tol BPK
