Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung Gratis Hanya untuk Warga Sekitar Rel

JAKARTA - Masyarakat bisa naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada 18 Agustus 2023. Dalam masa uji coba tersebut tidak dikenakan tarif alias gratis.

Menhub menyebutkan bahwa masyarakat dapat menjajal secara gratis Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Akan tetapi tidak semua masyarakat bisa menjajal secara gratis.

"Soft operatrion, uji coba. Penumpang belum ditetapkan tarif gratis sampai Oktober, tapi penumpangnya akan dipilih," kata Menhub saat ditemui di Stasiun KCIC Halim, Jakarta.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dam Investasi Lutut Binsar Pandjaitan mendapatkan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan tiket gratis kepada masyarakat yang berada disepanjang jalur rel kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Jadi Presiden tadi sudah kasih instruksi bahwa kita berikan rakyat kita sepajang rel ini untuk mencoba gratis kereta api ini," katanya.