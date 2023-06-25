5 Blogger Terkaya di Dunia, Ada yang Punya Pendapatan Rp3,76 Triliun

JAKARTA - 5 blogger terkaya di dunia menarik diketahui akan diulas dalam artikel ini. Siapa yang menyangka ternyata menjadi seorang penulis blogger bisa menghasilkan uang hingga jutaan dollar.

Diketahui, deretan 5 blogger ini bisa menghasilkan pendapatan hingga ratusan juta dollar dari menulis di blog dan menjadi blogger terkaya di dunia. Adapun pendapatan para blogger tersebut berasal dari iklan sponsor dan google adsense yang dipasang pada blog mereka. Lantas siapa saja deretan 5 blogger terkaya di dunia tersebut?

Berikut ini Okezone merangkum daftar 5 blogger terkaya di dunia, Minggu (25/6/2023):

1. Arianna Huffington

Posisi pertama blogger terkaya di dunia ditempati oleh Arianna Huffington. Ia merupakan seorang penulis dan co founder dari The Huffington Post. total pendapatan Huffington per tahunnya diperkirakan mencapai USD250 juta atau setara Rp3,76 triliun (kurs Rp15.056/USD).

2. Timothy Sykes

Selanjutnya adalah Timothy Sykes yang merupakan blogger yang menulis tentang investasi dan saham. Ia merupakan pendiri dari TimothySykes.com dengan total pendapatan diperkirakan mencapai USD120 juta atau setara Rp1,80 triliun per tahun.