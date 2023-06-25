Cara Atur Keuangan agar Bisa Beli Hewan Kurban

JAKARTA - Mengatur keuangan menjelang hari raya Idul Adha penting untuk dilakukan. Apalagi jika ingin membeli hewan kurban, dibutuhkan cara menyisihkan uang supaya hal tersebut bisa diwujudkan.

Namun jika tahun ini belum mempunyai kesempatan untuk membeli hewan kurban, yuk mulai atur keuanganmu untuk membeli hewan kurban di tahun depan.

Mengutip dari Instagram OJK, diterangkan cara atur keuangan untuk membeli hewan kurban:

1. Niat untuk berkurban

Mempersiapkan dana kurban perlu perencanaan keuangan yang benar, persiapkan dari jauh-jauh hari.

2. Cari informasi harga hewan kurban

Carilah informasi mengenai harga kurban, tentukan harga yang sesuai dengan kondisi keuanganmu.

3. Persiapkan sumber dana

Persiapkan dana kurban yang bisa diambil dari hasil tabunganmu, apabila belum cukup kamu bisa memangkas biaya konsumtif atau mencari tambahan penghasilan.