Deretan Kota Terbesar di Indonesia, Jakarta Paling Padat

JAKARTA - Deretan 5 kota terbesar di Indonesia. Kota-kota besar di Indonesia memiliki luar wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak. Jakarta pun menjadi kota terbesar di Indonesia.

Selain Jakarta, ada Surabaya, Medan, Makassar dan juga Bandung. Kota-kota ini juga maju dalam pengembangan wilayahnya.

Okezone merangkum dari berbagai sumber, ini deretan kota terbesar di Indonesia:

BACA JUGA: Ini Alasan Kenapa Jakarta Masuk sebagai Kota Termahal di Dunia

1. DKI Jakarta

DKI Jakarta adalah kota terbesar di Indonesia. Dengan luas wilayah 661,23 km2, Jakarta memiliki penduduk sekitar 11 juta jiwa.

Dengan ini, kepadatan penduduk di Jakarta sekitar 17.000 jiwa per km2.

BACA JUGA: Misteri Kota Tertua di AS yang Jarang Diketahui

2. Surabaya

Kota terbesar selanjutnya adalah Ibu kota Provinsi Jawa Timur. Memiliki luas wilayah sebesar 326,81 km2 dengan jumlah penduduk sekitar 3 juta jiwa.