IKN Nusantara Sediakan Lapak Khusus Jualan Buat Warga Kaltim

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal sediakan tempat khusus bagi warga Kalimantan Timur untuk berjualan di IKN Nusantara.

OIKN melakukan sosialisasi serta pendampingan bagi pelaku usaha lokal di kawasan IKN dengan tujuan menyiapkan masyarakat lokal untuk ikut berpartisipasi dalam pertumbuhan IKN nanti.

Adapun Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin menyebut OIKN telah menyiapkan tempat bagi pelaku usaha lokal untuk menjual produk-produknya di IKN.

"Kita berharap ketika ini nanti sudah selesai semua, kita ada sebuah tempat rest area, ibu-ibu sekalian kita siapkan tempatnya dan undang penonton supaya ramai,” ujarnya.