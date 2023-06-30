Daerah Penghasil Orang Pintar Terbanyak, Ini Lokasinya

JAKARTA - Daerah ini penghasil orang pintar terbanyak di Kalimantan Timur. Pasalnya kecerdasan seseorang bisa dilihat dalam berbagai tolok ukur, salah satunya adalah tes IQ.

Beberapa wilayah tersebut rata-rata memiliki IQ yang tinggi, memenangkan banyak penghargaan Nobel, dan menghasilkan ilmuwan-ilmuwan dengan ciptaan mereka dalam membantu peradaban dunia.

BACA JUGA: Daerah Ini Hasilkan Miliarder Indonesia

Salah satunya Samarinda. Ibu kota dari provinsi Kalimantan Timur, Indonesia serta kota dengan penduduk terbesar di seluruh Pulau Kalimantan dengan jumlah penduduk 834.824 jiwa (2023).

Samarinda memiliki wilayah seluas 783 km² dengan kondisi geografi daerah berbukit dengan ketinggian bervariasi dari 10 sampai 200 meter dari permukaan laut.

Menurut data BPS Kaltim tahun 2022, nilai IPM yang diraih oleh Kota Samarinda mencapai 81,43.

Nilai IPM tersebut memperlihatkan jika warga Samarinda mudah dalam mengakses hasil pembangunan, termasuk dalam pendidikan.

Adapun, Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur pada tahun 2022 telah merilis IPM atau Indeks Pembangunan Manusia.