SMART MONEY

Aplikasi Penghasil Uang hingga Rp900.000

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |22:02 WIB
Aplikasi Penghasil Uang hingga Rp900.000
Aplikasi penghasil uang Rp900 ribu (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Aplikasi penghasil uang hingga Rp900.000. Sejumlah aplikasi ini terbukti dapat menghasilkan uang hingga Rp900.000 dan bisa dicairkan ke rekening pengguna.

Kini kita dapat menghasilkan penghasilan tambahan dengan hanya bermodalkan smartphone dan internet. Sejumlah aplikasi dapat digunakan untuk menghasilkan uang ratusan ribu, bahkan hingga Rp900 ribu.

Walaupun tersedia banyak aplikasi yang menawarkan penghasilan langsung ke rekening hingga jutaan rupiah, meraih pendapatan besar melalui platform tersebut membutuhkan upaya yang tidak mudah.

Banyak aplikasi penghasil uang 2024 yang mengklaim dapat memberikan penghasilan jutaan rupiah, tetapi kenyataannya sering kali hanya strategi untuk menarik pengguna, menampilkan iklan, meminta deposit, atau bahkan melakukan penipuan. Namun, ada beberapa aplikasi terpercaya yang memang terbukti membayar hingga jutaan rupiah dan layak untuk dicoba.

Berikut adalah aplikasi penghasil uang hingga Rp900.000:

1. FreeCash

FreeCash adalah aplikasi penghasil uang 2024 yang memungkinkan pengguna menyelesaikan tugas-tugas sederhana. Beberapa tugas yang dapat dilakukan meliputi bermain game, mengisi survei, dan menonton video. Pengguna bisa memilih tugas yang sesuai kebutuhan atau minat mereka.

Semakin banyak tugas yang dikerjakan, semakin besar pula penghasilan yang didapatkan. Berdasarkan situs resminya, pendapatan pengguna bisa mencapai USD399,89 atau sekitar Rp6,5 juta.

Untuk penghasilan harian, angkanya bisa mencapai USD27,90 atau sekitar Rp450 ribu. Pengguna juga bisa mencairkan penghasilan ke rekening mereka setelah mencapai batas tertentu. Aplikasi ini menawarkan cara sederhana untuk menghasilkan uang tambahan dengan memanfaatkan waktu luang.

