Ini Dia Pemilik Miniso dengan Harta Rp34 Triliun

JAKARTA - Miniso memperlihatkan penciptaan gaya hidup baru dengan mengedepankan apa yang disebut fashion atau kepribadian. Serta menawarkan produk yang bagus dan unik kepada konsumen. Pada saat yang sama, Miniso Tidak akan mempertimbangkan bahwa merek-merek populer harus menaikkan nilainya.

Sebaliknya, ia berdiri di sudut pandang konsumen ketika mengembangkan produk, yaitu - kembali ke esensi, dan kembali ke alam, menjadikan produknya lebih modis, lebih dapat diandalkan dengan harga lebih murah. Hal ini membuat orang penasaran siapa pemilik Miniso.

Ternyata ini sosok pemilik Miniso menarik untuk diulas. Perusahaan ritel ini tersebar di beberapa negara termasuk Indonesia.

Ternyata ini sosok pemilik Miniso bernama Ye Guofu. Nama Ye dalam bahasa Mandarin berarti kaya. Penduduk asli provinsi Hubei ini memiliki awal yang sederhana, seperti banyak pengusaha lain di generasinya. Dia mulai bekerja di pabrik pipa baja.

Namun, mulai naiknya permintaan barang konsumsi di China membuat Ye terjun ke bisnis perdagangan, mencoba menjual barang dari keramik hingga kosmetik dan aksesoris.

Dia mendapatkan inspirasi untuk Miniso saat berlibur bersama keluarganya di Jepang pada tahun 2013.Hingga membuat perusahaan ritel ini memiliki lebih dari 4.200 toko di lebih dari 80 negara dan wilayah.

Ye memegang gelar dari Universitas Ekonomi dan Hukum Zhongnan. Dia memiliki harta kekayaan sebesar USD2,3 miliar atau senilai Rp34,040 Triliun jika kurs rupiah Rp14.800 pada 2023.

MINISO melantai di bursa saham New York Stock Exchange, Amerika Serikat. MINISO Group Holding Ltd. yang berbasis di Guangdong, China ini memperoleh dana US$ 608 juta atau Rp 8,96 triliun dari penawaran umum perdana di New York,

Sebagai pendiri dan CEO MINISO, Ye Guofu mengumpulkan penguasaan luar biasa dalam mode trendi selama periode transformasi ekonomi Tiongkok.