Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Dia Pemilik Miniso dengan Harta Rp34 Triliun

Hana Wahyuti , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |05:10 WIB
Ini Dia Pemilik Miniso dengan Harta Rp34 Triliun
Ini Dia Pemilik Miniso. (Foto: Okezone.com/Ist)
A
A
A

JAKARTA - Miniso memperlihatkan penciptaan gaya hidup baru dengan mengedepankan apa yang disebut fashion atau kepribadian. Serta menawarkan produk yang bagus dan unik kepada konsumen. Pada saat yang sama, Miniso Tidak akan mempertimbangkan bahwa merek-merek populer harus menaikkan nilainya.

Sebaliknya, ia berdiri di sudut pandang konsumen ketika mengembangkan produk, yaitu - kembali ke esensi, dan kembali ke alam, menjadikan produknya lebih modis, lebih dapat diandalkan dengan harga lebih murah. Hal ini membuat orang penasaran siapa pemilik Miniso.

Ternyata ini sosok pemilik Miniso menarik untuk diulas. Perusahaan ritel ini tersebar di beberapa negara termasuk Indonesia.

Ternyata ini sosok pemilik Miniso bernama Ye Guofu. Nama Ye dalam bahasa Mandarin berarti kaya. Penduduk asli provinsi Hubei ini memiliki awal yang sederhana, seperti banyak pengusaha lain di generasinya. Dia mulai bekerja di pabrik pipa baja.

Namun, mulai naiknya permintaan barang konsumsi di China membuat Ye terjun ke bisnis perdagangan, mencoba menjual barang dari keramik hingga kosmetik dan aksesoris.

Dia mendapatkan inspirasi untuk Miniso saat berlibur bersama keluarganya di Jepang pada tahun 2013.Hingga membuat perusahaan ritel ini memiliki lebih dari 4.200 toko di lebih dari 80 negara dan wilayah.

Ye memegang gelar dari Universitas Ekonomi dan Hukum Zhongnan. Dia memiliki harta kekayaan sebesar USD2,3 miliar atau senilai Rp34,040 Triliun jika kurs rupiah Rp14.800 pada 2023.

MINISO melantai di bursa saham New York Stock Exchange, Amerika Serikat. MINISO Group Holding Ltd. yang berbasis di Guangdong, China ini memperoleh dana US$ 608 juta atau Rp 8,96 triliun dari penawaran umum perdana di New York,

Sebagai pendiri dan CEO MINISO, Ye Guofu mengumpulkan penguasaan luar biasa dalam mode trendi selama periode transformasi ekonomi Tiongkok.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422/inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/455/3163308/bri-WU8S_large.jpg
Pengusaha Muda Binaan BRI Ini Sukses Bawa Gulalibooks Go Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/320/3158704/nikita_willy-sbkA_large.jpg
Bisnis dan Kekayaan Nikita Willy yang Belanja Thrifting di Pasar Senen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/455/3155237/riza_chalid-5wfJ_large.jpg
Daftar Perusahaan Riza Chalid, Saudagar Minyak Tersangka Korupsi Pertamina Rp285 Triliun yang Kabur ke Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/455/3155233/baba_rafi-4W6s_large.jpg
Ini Sosok Pemilik Kebab Baba Rafi yang Kini Terlibat Pinjol Rp2 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement