5 Jenis Jembatan yang Ada di Indonesia, Bukan Cuma Gantung!

JAKARTA - Lima jenis struktur jembatan yang ada di Indonesia menarik untuk diketahui. Di mana jembatan menjadi bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai penghubung antara dua ujung jalan yang dipotong oleh sungai, kanal, lembah, jalan raya, dan rel kereta api.

Jenis jembatan di Indonesia banyak dan disesuaikan dengan fungsi dan strukturnya.

Mengutip Instagram @pupr_binamarga, berikut jenis jembatan yang ada di Indonesia:

1. Jembatan Rangka (Truss Bridge)

Jembatan ini memiliki struktur penahan beban yang tersusun atas rangka batang (trusses) dari kayu atau logam. Jembatan yang biasanya berbentuk segitiga ini menjadi struktur jenis jembatan yang ada di Besuk Koboan Lumajang.

2. Jembatan Arsip (Arch Bridge)

Jembatan ini merupakan sebuah jembatan yang lantainya ditopang oleh penggantung dan melekat pada suatu pelengkung yang menghasilkan gaya diagonal pada penyangga lateral. Daerah yang menggunakan jembatan struktur ini ada di Youtefa Papua.

3. Jembatan Gantung (Suspension Bridge)

Jembatan yang menggunakan tumpuan tegangan kabel daripada tumpuan samping dan biasanya memiliki kabel utama yang berlabuh di setiap ujung jembatan. Jembatan Barito di Kalimantan Selatan menggunakan struktur ini