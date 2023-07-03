Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Harga BBM Terbaru Pertamina, Shell hingga Vivo per 3 Juli 2023

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |06:00 WIB
Daftar Harga BBM Terbaru Pertamina, Shell hingga Vivo per 3 Juli 2023
Pertamina. (Foto: Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Daftar harga BBM milik Pertamina, Shell, Vivo dan BP AKR hari ini, Senin (3/7/2023).

Adapun Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

 BACA JUGA:

Dirangkum Okezone, berikut harga BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP AKR terbaru:

Harga BBM Pertamina

 

Pertamax Rp12.400

Pertamax Turbo Rp13.600 naik jadi Rp14.000

Dexlite Rp12.650 naik jadi Rp13.150

Pertamina Dex Rp13.250 naik jadi Rp13.550

 BACA JUGA:

Harga BBM Shell

- Shell Super Rp12.630 naik jadi Rp12.920

- Shell V-Power Rp13.400 naik jadi Rp13.780

- Shell V-Power Diesel Rp13.290 naik jadi Rp13.590

- Shell V-Power Nitro+ Rp13.670 naik jadi Rp14.120.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176700/lpg-2UX0_large.jpg
Sah! Penyaluran Subsidi BBM, LPG dan LPG Pakai Data BPS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3175997/bahlil-ILTf_large.png
5 Fakta BBM Dicampur Etanol 10% hingga Bahlil Pasang Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175688/bahlil-0BbX_large.jpg
Polemik Kandungan Etanol dalam BBM, Bahlil: Negara Lain Sudah Pakai Barang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175143/spbu-4Wb1_large.jpg
Stok BBM SPBU Swasta Kosong Bikin Investor Kabur dari Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175141/prabowo-fFoZ_large.png
Bahlil Sebut Prabowo Setuju Mandatori BBM Dicampur Etanol 10%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174816/bbm_shell-tsnr_large.jpeg
Belum Sepakati Impor BBM Pertamina, Shell: SPBU Hanya Tersedia V-Power Diesel dan Jasa Bengkel
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement