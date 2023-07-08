Segera Uji Coba, Jam Masuk Kerja di Jakarta Pukul 08.00 dan 10.00 untuk Atasi Kemacetan

JAKARTA – Jakarta merupakan kota padat penduduk. Kemacetan Jakarta masih menjadi masalah yang terus disorot. Bahkan hal ini juga sering menjadi keluhan para pekerja yang harus mencari nafkah di ibu kota.

PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono pun tengah mendiskusikan masalah ini. Mengenai solusi di antaranya usulan pembagian jam masuk karyawan di Jakarta menjadi pukul 08.00 dan 10.00.

"Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurai kemacetan akibat tingginya volume kendaraan yang menuju ke Jakarta di pagi hari, sebagaimana yang disampaikan pihak Dirlantas Polda Metro Jaya," katanya dalam akun resmi Instagram @herubudihartono dikutip.

Dia mengatakan berbagai ide dan masukan hingga evaluasi kebijakan yang telah ada turut dibahas bersama.

