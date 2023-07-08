Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segera Uji Coba, Jam Masuk Kerja di Jakarta Pukul 08.00 dan 10.00 untuk Atasi Kemacetan

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |06:33 WIB
Segera Uji Coba, Jam Masuk Kerja di Jakarta Pukul 08.00 dan 10.00 untuk Atasi Kemacetan
Macet Jakarta (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTAJakarta merupakan kota padat penduduk. Kemacetan Jakarta masih menjadi masalah yang terus disorot. Bahkan hal ini juga sering menjadi keluhan para pekerja yang harus mencari nafkah di ibu kota.

PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono pun tengah mendiskusikan masalah ini. Mengenai solusi di antaranya usulan pembagian jam masuk karyawan di Jakarta menjadi pukul 08.00 dan 10.00.

"Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurai kemacetan akibat tingginya volume kendaraan yang menuju ke Jakarta di pagi hari, sebagaimana yang disampaikan pihak Dirlantas Polda Metro Jaya," katanya dalam akun resmi Instagram @herubudihartono dikutip.

Dia mengatakan berbagai ide dan masukan hingga evaluasi kebijakan yang telah ada turut dibahas bersama.

"Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurai kemacetan akibat tingginya volume kendaraan yang menuju ke Jakarta di pagi hari, sebagaimana yang disampaikan pihak Dirlantas Polda Metro Jaya," katanya dalam akun resmi Instagram @herubudihartono dikutip.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/320/3152805/bandung_kota_termacet-R72q_large.jpg
Ternyata Ini Alasan Bandung Geser Jakarta Jadi Kota Termacet di Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/320/3152586/jakarta_macet-L31o_large.jpg
Ini 5 Kota Termacet di Indonesia, Nomor 1 Bukan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/10/320/2981444/3-tips-atasi-stres-di-jalan-KRJb41rPUH.jpg
3 Tips Atasi Stres di Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/02/320/2948247/presiden-jokowi-sekarang-macet-hampir-ada-di-semua-kota-5coHsjOjtd.jfif
Presiden Jokowi: Sekarang Macet Hampir Ada di Semua Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/30/320/2910782/negara-rugi-rp100-triliun-akibat-macet-di-jakarta-VwovY56WvT.jfif
Negara Rugi Rp100 Triliun akibat Macet di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/320/2877595/tak-hanya-jakarta-erick-thohir-bicara-kemacetan-di-bandung-5O18CXRCsF.jpg
Tak Hanya Jakarta, Erick Thohir Bicara Kemacetan di Bandung
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement