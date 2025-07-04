Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ini 5 Kota Termacet di Indonesia, Nomor 1 Bukan Jakarta

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |10:54 WIB
Ini 5 Kota Termacet di Indonesia, Nomor 1 Bukan Jakarta
Jakarta Bukan Lagi Kota Termacet di Indonesia. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA – Kota-kota terbesar di Indonesia masuk daftar kota termacet dunia versi data TomTom Traffic. Yang menarik, nomor satu kota termacet saat ini bukan lagi Jakarta, melainkan Bandung.

Data TomTom Traffic yang dikutip Jumat (4/7/2025) menampilkan 501 kota di 62 negara di 6 benua. Indeks Lalu Lintas TomTom mengevaluasi kota-kota di seluruh dunia berdasarkan waktu tempuh rata-rata dan tingkat kemacetan.

Dari data tersebut tercatat ada 5 kota di Indonesia yang masuk kota termacet di dunia:

1. Bandung - waktu tempuh per 10 kilometer mencapai 33 menit

2. Medan - waktu tempuh per 10 kilometer mencapai 32 menit

3. Palembang - waktu tempuh per 10 kilometer mencapai 28 menit

4. Surabaya - waktu tempuh per 10 kilometer mencapai 27 menit

5. Jakarta - waktu tempuh per 10 kilometer mencapai 26 menit

Menurut data TomTom Traffic, Bandung menjadi kota paling macet di Tanah Air karena rata-rata waktu perjalanan yang lebih lama. Lalu lintas di Bandung mencapai 33 menit per 10 kilometer (km), atau naik 30 detik dibandingkan tahun sebelumnya.

Kota dengan waktu tempuh perjalanan terlama selama jam sibuk:

1. Bandung - waktu tempuh terlama selama jam sibuk mencapai 1 jam 15 menit.

2. Jakarta - waktu tempuh terlama selama jam sibuk mencapai 1 jam 12 menit.

3. Medan - waktu tempuh terlama selama jam sibuk mencapai 1 jam 6 menit.

4. Palembang - waktu tempuh terlama selama jam sibuk mencapai 1 jam 5 menit.

5. Surabaya - waktu tempuh terlama selama jam sibuk mencapai 1 jam 4 menit.

Dari data tersebut, kemacetan di Bandung juga terlihat dari selisih waktu tempuh antara jam sibuk dan waktu optimal. Perjalanan sejauh 10 km di Bandung bisa memakan waktu hingga 1 jam 15 menit saat jam sibuk, dari waktu optimal seharusnya 45 menit.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
