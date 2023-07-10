Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Uji Coba LRT Jabodebek Terus Dilakukan Jelang Beroperasi

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |03:06 WIB
Uji Coba LRT Jabodebek Terus Dilakukan Jelang Beroperasi
LRT Jabodebek (Foto: Instagram LRT Jabodebek)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara intensif melakukan serangkaian pengujian LRT Jabodebek. Mulai dari sisi kesiapan sarana, prasarana hingga Sumber Daya Manusia (SDM).

Ini dilakukan demi memastikan kesiapan operasi dan aspek keselamatan telah terpenuhi ketika nantinya LRT Jabodebek dioperasikan.

Adapun pengujian yang dilakukan dalam hal sumber daya manusia (SDM) yakni, train attendant, penyelia, pengawas Stasiun, pengendali operasi terpusat kereta otomatis, petugas pemeriksaan, dan petugas perawatan sarana dan prasarana. Sementara, pengujian prasarana yakni, stasiun, rel, persinyalan, dan lain-lain. serta pengujian sarana yaitu rangkaian kereta api.

“Serangkaian pengujian ini kami lakukan sampai dengan LRT Jabodebek dinyatakan lulus uji dan tersertifikasi serta laik operasi. Mudah-mudahan seluruh pengujian berjalan lancar sehingga sudah bisa dioperasikan sesuai target yaitu pada Agustus 2023, ” ucap Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati di Jakarta.

Nantinya setelah dilakukan serangkaian pengujian tersebut, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) akan mengeluarkan sertifikat hasil pengujian. Kemudian akan dikeluarkan izin operasi oleh Menteri Perhubungan (Menhub).

Halaman:
1 2
