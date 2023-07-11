Elon Musk Siap Serahkan Twitter Jika Kalah dari Mark Zuckerberg

Elon Musk Siap Serahkan Twitter Jika Kalah dari Bos META. (Foto: Okezone.com/Reuters)

JAKARTA - CEO Twitter sekaligus Tesla, Elon Musk masih belum terima dengan kemunculan aplikasi baru buatan Mark Zuckerberg.

Di mana Mark sebelumnya meluncurkan aplikasi Threads yang dianggap mirip dengan Twitter.

Bahkan aplikasi tersebut langsung diserbu oleh netizen yang menganggap kebijakan di sana lebih baik dibanding Twitter saat ini.

"Saya punya proposal untuk Tuan Zuckerberg. Pemenang pertarungan kami mendapatkan kepemilikan platform media sosial orang lain selama 24 jam," tulisnya melalui cuitan di akun resmi Twitter @ElonMuskAOC.

"Anda menang, Anda mendapatkan Twitter. Saya menang, saya mendapatkan Meta," tambahnya.