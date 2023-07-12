Uji Coba LRT Jabodebek Rp1 Dimulai Hari Ini

JAKARTA - Uji coba LRT Jabodebek Rp1 dimulai hari ini, Rabu (12/7/2023). Masyarakat yang sudah daftar bisa naik LRT Jabodebek.

Uji coba LRT Jabodebek Rp1 dimulai hari ini hingga 15 Agustus 2023 sebelum beroperasi penuh secara komersial dan diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Agustus 2023.

Manajer Public Relations KAI Divisi LRT Jabodebek Kuswardojo mengatakan, dalam masa uji coba LRT Jabodebek pihaknya menyediakan kuota sebanyak 600 penumpang per harinya.

"Dalam 1 hari kita menyiapkan 4 perjalanan untuk soft launching artinya akan ada lebih kurang 600 masyarakat yang bisa ikut dalam perjalanan itu," katanya, Selasa 11 Juli 2023.

Adapun pada masa uji coba tersebut masyarakat hanya dapat naik dari stasiun Stasiun Harjamukti, Stasiun Dukuh Atas, dan Stasiun Jati Mulya dengan rute:

1. Dukuh Atas - Harjamukti. PP

2. Dukuh Atas - Jatimulya. PP

3. Harjamukti - Dukuh Atas. PP

4. Jatimulya - Dukuh Atas. PP

Bagi masyarakat yang melakukan perjalanan masa uji coba operasional terbatas perlu memperhatikan hal-hal berikut.

1. Pastikan Membawa KMT/Uang Elektronik yang masih berlaku.

2. Biaya hanya 1 Rupiah saja di semua rute.

3. Perjalanan dilaksanakan sesuai jadwal dan dapat turun di semua stasiun yang dilalui kecuali stasiun Halim.

4. Setiap orang diharap hanya mendaftarkan satu kali agar bisa memberikan kesempatan kepada yang lainnya.

5. Masyarakat diperkenankan untuk makan di stasiun namun tidak diperkenankan di dalam kereta.

6. Stasiun LRT Jabodebek saat ini belum menyediakan tempat parkir. Manajemen menyarankan masyarakat dapat menuju stasiun LRT Jabodebek menggunakan transportasi umum atau tempat parkir umum di sekitar stasiun.

7. Kemudian bagi masyarakat pihak LRT Jabodebek menyediakan lift prioritas, gate khusus, serta guiding block yang dapat membantu mobilisasi teman-teman difabel mengakses LRT Jabodebek.