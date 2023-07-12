Indonesia Baru Pakai Energi Terbarukan 0,5% Sri Mulyani: Ini Memalukan!

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati berbicara tentang energi, dan khususnya energi baru terbarukan (EBT), tentunya tidak terlepas dari kepedulian terhadap bumi ini.

Hanya saja, dia menyayangkan pemanfaatan EBT di Indonesia masih sangat rendah, atau 0,5% dari EBT yang ada di Indonesia saat ini.

BACA JUGA:

Pencapaian ini, menurut dia memalukan mengingat komitmen Indonesia terhadap memitigasi imbas perubahan iklim.

"Ini memalukan, pak Hilmi Panigoro, tidak sampai 1%. Pak Dirjen deh, DPR nanti tolong dorong-dorong terus ke Menteri ESDM. Kita punya banyak banget potensi, mau air, geothermal dan lainnya," ungkap Sri dalam Indonesia EBTKE ConEx ke-11 secara virtual di Jakarta, Rabu (12/7/2023).

BACA JUGA:

Dia mengatakan bahwa pihaknya di Kemenkeu akan terus mendorong engagement. "Juga mendengar agar policy memampukan anda untuk mewujudkan renewable lebih besar," tambah Sri.

Sri juga menyinggung soal rencana pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara.