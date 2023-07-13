Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mau Wisata ke Danau Toba? Akses Tolnya Rampung Bulan Ini

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |07:02 WIB
Jalan Tol. (Foto: PUPR)
JAKARTA - Pembangunan Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat di Sumatera Utara dipercepat.

Pembangunan jalan tol sepanjang total 143,25 kilometer (Km) akan meningkatkan konektivitas di Sumatera Utara, Targetnya selesai pada Juli 2023.

Sehingga untuk mempermudah wisatawan akses menuju Distinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba dan Pelabuhan Kuala Tanjung.

Perlu diketahui, pembangunan jalan Tol ini terbagi menjadi 6 seksi dengan nilai investasi Rp13,4 triliun. Seksi 1 sampai seksi 4 dikerjakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Seksi 2 dan seksi 3 dibangun oleh PT Waskita Karya, Seksi 1 dan Seksi 4 dibangun oleh PT Hutama Karya dan Seksi 5 serta Seksi 6 dibangun oleh pemerintah.

"Siapa nih yang sudah nggak sabar ingin mengunjungi Danau Toba? Nah, pada Juli 2023 nanti, jalan tol dari Medan menuju Danau Toba ini sudah bisa digunakan loh. Jadi semakin dekat dan mudah, kan?" tulis Instagram pupr_binamarga.

