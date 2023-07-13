Zhang Yiming, Bos TikTok yang Punya Harta Rp684 Triliun

JAKARTA – Project S TikTok sedang ramai dan menjadi sorotan di banyak negara termasuk Indonesia. Project ini diduga mengoleksi data produk yang sangat laris di suatu negara, dan untuk di produksi sendiri di Cina.

Zhang Yiming merupakan nama pemilik aplikasi TikTok yang sedang ramai dibicarakan. Dia adalah miliarder yang kurang dikenal karena tidak mendapat spotlight.

Dia sudah menjadi miliarder sejak muda setelah mendirikan platform berita Toutiao, sebuah produk utama dari perusahaan ByteDance.

Sebelum mendirikan ByteDance, pada tahun 2012. Zhang Yiming sempat mendirikan situs properti yang bernama 99fang pada 2009. Namun memutuskan untuk berhenti setelah tiga tahun berjalan.

ByteDance merupakan perusahaan Induk Aplikasi TikTok yang telah menjadi raksasa teknologi dunia hanya dalam enam tahun. Hal ini membuat kekayaan bersih Zhang mencapai USD4 miliar atau setara dengan Rp60 triliun.

ByteDance bukan hanya perusahaan aplikasi yang mengandalkan iklan untuk mencari pendapatan, mereka juga memanfaatkan AI pada layanan konten untuk membangun pengalaman bagi pengguna.

“Jinri Toutiao memiliki sumber daya komputasi dan penyimpanan yang sangat besar. Kami memiliki lebih dari 50 Petabyte (PB) kapasitas pemrosesan data harian dan penyimpanan data kami lebih besar dari 1.500 PB. Infrastruktur adalah kunci untuk mendukung pengembangan aplikasi,” kata Vice President ByteDance Yang Zhenyuan.