4 Stasiun Kereta Terbesar dan Tersibuk di Indonesia

JAKARTA – Ini dia empat stasiun kereta api terbesar di Indonesia. Stasiun ini memiliki tempat yang luas dan bengkel kereta.

Kereta merupakan moda transportasi umum paling digemari publik hingga banyak tersedia stasiun tempat pemberhentian kereta api. Terdapat beberapa stasiun yang menjadi stasiun kereta api terbesar di Indonesia.

Melansir dari Instagram Ditjenperkeretaapian, Jumat (14/7/2023), berikut empat stasiun terbesar yang ada di Indonesia.

1.Stasiun Gambir

Stasiun Gambir merupakan stasiun kereta api terbesar yang terletak di Gambir, Jakarta Pusat. Stasiun ini melayani hampir seluruh KA kelas bisnis hingga eksekutif dengan rute utama tujuan Pulau Jawa.

2. Stasiun Yogyakarta

Stasiun Yogyakarta berlokasi di Sosromenduran, Gedongtengen, Kota Yogyakarta. Stasiun Yogyakarta yang juga dikenal Stasiun Tugu ini dinobatkan sebagai stasiun tersibuk di Pulau Jawa karena berada di kota primadona para traveler.