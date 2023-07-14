Kakak Adik Terkaya di Indonesia Punya Harta Rp770 Triliun

JAKARTA - Kakak-beradik paling kaya di Indonesia ini punya harta Rp770 triliun. Michael Bambang Hartono yang bernama asli Oei Hwie Siang, lahir di Semarang pada 2 Oktober 1939. Tercatat memiliki kekayaan sebesar USD24,9 miliar atau setara dengan Rp377 triliun dengan kurs Rp15.146.

Adik dari Michael Bernama Robert Budi Hartono memiliki nama asli Oei Hwie Tjhong, yang lahir pada 28 April 1941 di tempat yang sama dengan kakaknya. Michael memiliki harta kekayaan sebesar USD26 miliar setara dengan Rp393 triliun.

Diperkirakan, total harta kakak beradik ini jika dijumlahkan sebesar Rp770 triliun.

Michael dan Robert adalah putra dari pendiri Djarum, Oei Wie Gwan.

Namun ayah mereka wafat tak berselang lama dari insiden kebakaran pabrik Djarum 1963. Lalu, keduanya melanjutkan roda operasi perusahaan rokok tersebut meskipun kondisi keuangan kala itu tengah berada di titik rendah.

Dengan optimism dan kegigihan dari kedua anak pemilik Djarum tersebut. Djarum mampu mengekspor produknya ke luar negeri pada 1972. Tahun-tahun selanjutnya, Djarum mampu memproduksi rokok Djarum Filter dan Djarum Super dengan bantuan mesin.