Orang Terkaya di Mesir Ini Punya Klub Bola Liga Inggris Hartanya Rp104,8 Triliun

JAKARTA - Kenalan dengan orang terkaya di Mesir yang mempunyai harta USD6,9 miliar atau setara Rp104,8 triliun (kurs Rp15.200 per USD). Dia adalah Nassef Sawiris.

Nassef Sawiris merupakan orang terkaya di Mesir dengan harta kekayaan USD6,9 miliar atau setara Rp104,8 triliun.

Dengan kekayaan sebanyak itu, pria berusia 62 tahun tersebut menduduki peringkat 5 dalam daftar orang terkaya di Benua Afrika dan peringkat 305 dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes.

BACA JUGA: 3 Crazy Rich RI Masuk Daftar 100 Orang Terkaya Dunia 2023

Lalu siapa Nassef Sawiris? Berikut ulasannya seperti dilansir Forbes, Jakarta, Selasa (11/7/2023).