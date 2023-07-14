Mau Jadi Orang Kaya? Ini Rahasianya

JAKARTA – Menjadi orang kaya merupakan impian banyak masyarakat. Beberapa cara menjadi kaya ini bisa dicoba.

Banyak orang yang berusaha untuk hidup kaya dan mapan dengan berbagai cara. Dengan bekerja untuk mendapat gaji, atau menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan.

Jika Anda termasuk yang sudah melakukan banyak cara dan berusaha namun belum juga membuahkan hasil, mungkin Anda perlu melakukan beberapa perubahan.

Jika ingin mendapatkan lebih banyak uang, langkah awal yang dapat Anda lakukan adalah dengan mencari sumber pemasukan lain. Jangan hanya mengandalkan gaji pokok.

Kemudian, terapkan gaya hidup sederhana. Hidup sewajarnya, penuhi kebutuhan bukan keinginan. Tidak perlu mengikuti virus sosial media yang seringkali meracuni gaya hidup kita.

Lebih baik bergaya hidup sederhana, namun memiliki banyak aset, daripada kebanyakan gaya dan memiliki banyak hutang.