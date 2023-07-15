Singgung Transportasi, WNI Ini Ungkap Alasan Pindah Jadi Warga Negara Singapura

JAKARTA - Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) memilih pindah kewarganegaraan menjadi Singapura.

Dilansir BBC di Jakarta, seorang WNI yang kini sudah menjadi warga negara Singapura, Septian Hartono menceritakan bagaimana dia memilih hal tersebut.

BACA JUGA:

Septian mengungkapkan dirinya menjadi warga negara Singapura pada tahun 2020, lebih dari 15 tahun sejak dia menjejakkan kaki di negeri itu, dia mengajarkannya sebagai proses yang natural.

Septian diketahui mendapatkan beasiswa untuk kuliah S1 di Nanyang Technological University setelah lulus SMA di Jakarta pada 2003.

BACA JUGA:

Sebagai anak penerima beasiswa, Septian juga memiliki kewajiban untuk bekerja di perusahaan Singapura selama 3 tahun. Septian tinggal di Singapura selama tujuh tahun sebelum menyandang status permanent resident (PR).

Septian menikah dengan seorang perempuan asal Indonesia yang juga mendapat beasiswa di kampus yang sama dengannya. Ia juga sudah dikaruniai seorang anak, dan merek memilih untuk tinggal dalam jangka Panjang di Singapura.

“Setelah itu, make sense kalau kita convert (pindah kewarganegaraan),” ucapnya.