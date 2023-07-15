7 Fakta Terbaru Elon Musk vs Mark Zuckerberg

JAKARTA - Mengapa Elon Musk dan Mark Zuckerberg ingin bertarung. Dan kenapa hubungan dua orang terkaya dunia ini semakin memanas?

Hal-hal terkait keduanya selalu menarik untuk diikuti. Apalagi Mark Zuckerberg beberapa waktu lalu meluncuran aplikasi yang mirip dengan Twitter.

Berikut fakta-fakta menarik dibalik perseteruan yang tercipta antara Elon Musk dengan Mark Zuckerberg, Sabtu (15/7/2023):

1. Perbandingan Harta Elon Musk dengan Mark Zuckerberg

Seperti yang mungkin kalian sudah ketahui. Elon Musk dan Mark Zuckerberg, keduanya merupakan orang yang menyandang gelar orang terkaya di planet ini.

Dilansir dari Forbes, Elon tercatat sebagai orang nomor 1 terkaya di dunia dengan net worth mencapai USD244,3 miliar atau setara Rp3.647 triliun.

BACA JUGA: Elon Musk Dituding Pakai Uang Perusahaan Tesla Bangun Vila Proyek 42

Sedangkan Mark tercatat nomor 7 terkaya dengan net worth mencapai USD109,6 miliar atau setara Rp1.6929 triliun.

2. Termuda di 10 Besar Orang Kaya Dunia

Meskipun Mark Zuckerberg berada di urut ke-7 orang terkaya di dunia. Dia masih merupakan seorang dari generasi millennial.

Usianya yang baru 39 tahun menjadikannya orang termuda di antara 10 besar lainnya dengan selisih terdekat 11 tahun dengan Larry Page (50).

3. Threads Bikin Marah Elon Musk

CEO Twitter sekaligus Tesla, Elon Musk masih belum terima dengan kemunculan aplikasi baru buatan Mark Zuckerberg.

Di mana Mark sebelumnya meluncurkan aplikasi Threads yang dianggap mirip dengan Twitter.

Bahkan aplikasi tersebut langsung diserbu oleh netizen yang menganggap kebijakan di sana lebih baik dibanding Twitter saat ini.

"Saya punya proposal untuk Tuan Zuckerberg. Pemenang pertarungan kami mendapatkan kepemilikan platform media sosial orang lain selama 24 jam," tulis Elon Musk.

4. Elon Musk Pertaruhkan Twitter

Elon Musk siap menyerahkan Twitter kepada Mark Zuckerberg bila kalah dalam pertarungan.

"Anda menang, Anda mendapatkan Twitter. Saya menang, saya mendapatkan Meta," tambahnya.

5. Sumber Kekayaan Elon Musk

Elon Musk merupakan orang terkaya di dunia yang hartanya naik sebesar 1,41% sehingga total harta kekayaan menjadi sebesar USD244,3 miliar atau setara Rp3.647 triliun.

Sumber kekayaan Elon Musk ini berasal dari perusahaannya, yakni Tesla, Twitter, SpaceX, hingga Boring Company.