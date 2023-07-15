Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

7 Fakta Terbaru Elon Musk vs Mark Zuckerberg

Hafizhuddin , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |05:02 WIB
7 Fakta Terbaru Elon Musk vs Mark Zuckerberg
Fakta Petarungan Elon Musk dengan Mark Zuckerberg. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Mengapa Elon Musk dan Mark Zuckerberg ingin bertarung. Dan kenapa hubungan dua orang terkaya dunia ini semakin memanas?

Hal-hal terkait keduanya selalu menarik untuk diikuti. Apalagi Mark Zuckerberg beberapa waktu lalu meluncuran aplikasi yang mirip dengan Twitter.

Berikut fakta-fakta menarik dibalik perseteruan yang tercipta antara Elon Musk dengan Mark Zuckerberg, Sabtu (15/7/2023):

1. Perbandingan Harta Elon Musk dengan Mark Zuckerberg

Seperti yang mungkin kalian sudah ketahui. Elon Musk dan Mark Zuckerberg, keduanya merupakan orang yang menyandang gelar orang terkaya di planet ini. 

Dilansir dari Forbes, Elon tercatat sebagai orang nomor 1 terkaya di dunia dengan net worth mencapai USD244,3 miliar atau setara Rp3.647 triliun.

Sedangkan Mark tercatat nomor 7 terkaya dengan net worth mencapai USD109,6 miliar atau setara Rp1.6929 triliun.

2. Termuda di 10 Besar Orang Kaya Dunia

Meskipun Mark Zuckerberg berada di urut ke-7 orang terkaya di dunia. Dia masih merupakan seorang dari generasi millennial.

Usianya yang baru 39 tahun menjadikannya orang termuda di antara 10 besar lainnya dengan selisih terdekat 11 tahun dengan Larry Page (50).

3. Threads Bikin Marah Elon Musk

CEO Twitter sekaligus Tesla, Elon Musk masih belum terima dengan kemunculan aplikasi baru buatan Mark Zuckerberg.

Di mana Mark sebelumnya meluncurkan aplikasi Threads yang dianggap mirip dengan Twitter.

Bahkan aplikasi tersebut langsung diserbu oleh netizen yang menganggap kebijakan di sana lebih baik dibanding Twitter saat ini.

"Saya punya proposal untuk Tuan Zuckerberg. Pemenang pertarungan kami mendapatkan kepemilikan platform media sosial orang lain selama 24 jam," tulis Elon Musk. 

4. Elon Musk Pertaruhkan Twitter

Elon Musk siap menyerahkan Twitter kepada Mark Zuckerberg bila kalah dalam pertarungan.

"Anda menang, Anda mendapatkan Twitter. Saya menang, saya mendapatkan Meta," tambahnya. 

5. Sumber Kekayaan Elon Musk

Elon Musk merupakan orang terkaya di dunia yang hartanya naik sebesar 1,41% sehingga total harta kekayaan menjadi sebesar USD244,3 miliar atau setara Rp3.647 triliun.

Sumber kekayaan Elon Musk ini berasal dari perusahaannya, yakni Tesla, Twitter, SpaceX, hingga Boring Company.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement