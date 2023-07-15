Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Apakah BPJS Bisa Digunakan untuk Cabut Gigi?

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |21:02 WIB
Apakah BPJS Bisa Digunakan untuk Cabut Gigi?
BPJS Kesehatan. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apakah BPJS bisa digunakan untuk cabut gigi akan diulas dalam artikel ini.

Dilansir dari website resmi BPJS, cabut gigi bisa ditanggung BPJS jika memenuhi prosedur.

 BACA JUGA:

BPJS sebenarnya memang menanggung biaya pengobatan cabut gigi jika benar-benar dilakukan dengan sesuai prosedur yang telah ditentukan.

Peserta BPJS Kesehatan bisa mendapatkan pelayanan gigi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun di tingkat lanjutan.

Berdasarkan fasilitas di tingkat pertama, yaitu terdapat Dokter Gigi di Puskesmas, Klinik, atau Gigi Praktik Mandiri.

 BACA JUGA:

Kemudian di fasilitas di tingkat lanjutan atau rujukan, terdapat Dokter gigi Spesialis/Sub Spesialis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178944/bpjs_kesehatan-izu6_large.jpeg
3 Fakta Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Dihapus, Cek Kriterianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178996/bpjs_kesehatan-4j8B_large.jpg
Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1,2 dan 3 Berlaku hingga Akhir 2025, Dipastikan Tidak Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178970/bpjs_kesehatan-x1vS_large.jpeg
Ini Syarat dan Kategori Peserta yang Dapat Pemutihan Iuran Tunggakan BPJS Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178958/purbaya-1w0g_large.jpg
Alasan Purbaya Tidak Naikkan Iuran BPJS Kesehatan di 2026: Jangan Utak-atik Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/622/3178918/bpjs_kesehatan-L5Ym_large.png
Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Akan Dihapus, Ini Kriteria Peserta hingga Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178662/bpjs_kesehatan-SGZ9_large.jpg
Daftar Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1,2 dan 3 Berlaku Oktober 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement