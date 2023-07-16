6 Fakta Project S TikTok Ancam UMKM, Ini Dia Pemiliknya

JAKARTA – Project S TikTok yang sedang ramai jadi sorotan di berbagai negara ini dicurigai mengancam kesejahteraan dan keamanan UMKM Tanah Air.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki juga terus mendiskusikan masalah ini untuk menemukan solusi terbaik bagi UMKM.

Telah dirangkum oleh Okezone beberapa fakta tentang Project S TikTok, Minggu (16/7/2023).

1. Kecurigaan Terhadap Project S TikTok

Project S TikTok merupakan sebuah project yang sedang menjadi sorotan ini dicurigai mengoleksi data produk yang sangat laris di suatu negara, dan untuk kemudian di produksi sendiri di China.

2. Pemilik Project S TikTok

Zhang Yiming merupakan nama pemilik aplikasi TikTok yang kini menjadi salah satu aplikasi paling populer. Dia dikenal sudah menjadi miliarder sejak usia muda, namun tidak begitu dikenal karena kurang mendapat perhatian.

Sebelum mendirikan perusahaan induk TikTok, ByteDance. Zhang sempat mendirikan situs properti yang bernama 99fang pada 2009. Namun memutuskan untuk berhenti setelah tiga tahun berjalan.