Reshuffle Kabinet, Segini Harta Kekayaan Budi Arie Calon Menkominfo Pilihan Jokowi

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |07:27 WIB
<i>Reshuffle Kabinet</i>, Segini Harta Kekayaan Budi Arie Calon Menkominfo Pilihan Jokowi
Budi Arie Setiadi Dikabarkan Jadi Menkominfo. (Foto: Okezone.com/Kemendes PDTT)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi akan melakukan perombakan (reshuffle)di jajaran kabinet Indonesia Maju. Posisi Menkominfo yang kosong karena menteri sebelumnya menjadi tersangka korupsi, Johnny G Plate akan diisi pada hari ini.

Presiden Jokowi dikabarkan menunjuk Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi.

Mengutip LHKPN, Senin (17/7/2023), Budi tercatat memiliki harta hingga Rp101 miliar yang terdiri dari tanah hingga kendaraan.

Tanah dan bangunan tercatat sebesar Rp62 miliar yang ada di Kota Tangerang Selatan, Jakarta Utara, Kota Bekasi hingga Kota Padang. Adapun tanah dan bangunan yang dipunya Budi Arie merupakan hasil sendiri dan warisan.

Sementara itu untuk transportasi dan mesin tercatat sebesar Rp869 juta. Terdiri dari Mobil, Honda HR-V RU5 1.8 RS Tahun 2019. mobil, Honda HRV Tahun 2016, Mobil VW SCIROCO Tahun 2014.

Budi juga memilik harta bergerak lainnya sebesar Rp2,3 miliar. Surat berharga Rp24,5 miliar. Kas dan setara kas RpRp10,6 miliar.

