Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Pensiun Dini PLTU Batubara

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyempatkan diri bertemu dengan Presiden World Bank Ajay Banga sebelum bertolak kembali ke Indonesia.

"Pada pertemuan ini saya sampaikan upaya reformasi di berbagai bidang yang telah dilakukan pemerintah Indonesia melalui reformasi regulasi seperti UU P2SK, UU HKPD, dan UU HPP," ungkap Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Gandhinagar, India.

Dalam momen tersebut, Sri mulyani membahas kembali komitmen pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim dan ekonomi hijau.