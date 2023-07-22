Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pasutri Ini 2 Jam Sehari Kerja Jadi Badut Dapat Rp10 Juta per Bulan

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |17:02 WIB
Pasutri Ini 2 Jam Sehari Kerja Jadi Badut Dapat Rp10 Juta per Bulan
Pasutri badut menghasilkan Rp10 juta (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pasutri ini 2 Jam sehari kerja jadi badut dapat 10 Juta per bulan. Pasutri badut ini berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Saat mengamen sebagai badut, mereka berpindah-pindah lokasi, seperti di lampu merah, SPBU, hingga di tempat-tempat ramai.

Jika dibandingkan dengan pekerja di Jakarta rasanya tidak adil, gaji minimum (UMR) sebesar Rp4,9 juta per bulan. Perjuangan yang dilakukan setiap harinya tidak main-main. Belum lagi terik matahari Jakarta yang hampir selalu menemani, namun penampilan sempurna harus tetap dijaga.

Tetapi pasutri yang hanya ngamen sebagai tokoh kartun lucu hanya menjual kesedihan di tengah lampu merah, dengan membawa dua anaknya yang masih kecil-kecil agar mengiris empati para pengguna jalan.

Hasil yang mereka dapat bukan dari kerja keras, melainkan mengharapkan pengemudi motor maupun mobil dengan harapan si anak dapat dibesarkan dengan layak oleh orang tua yang berjuang sampai harus menjadi badut.

Siapa yang tidak ingin memperoleh penghasilan sehari bisa mencapai Rp10 juta, sedangkan pekerja UMR bisa mendapatkan hanya dalam 10 hari kerja dengan dua jam kerja per hari.

Telusuri berita finance lainnya
