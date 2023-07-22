Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Mengintip Besaran Gaji Youtuber bagi Pemula

Hafizhuddin , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |21:01 WIB
Mengintip Besaran Gaji Youtuber bagi Pemula
Mengintip besaran gaji youtuber pemula (Foto: Hromadske)
A
A
A

JAKARTA - Mengintip besaran gaji youtuber bagi pemula. Gaji seorang Youtuber sangat bervariasi. Namun, jika dilihat dari skema pada umumnya terutama bagi pemula, Youtuber utamanya mendapat gaji dari adsense pada videonya.

Akan tetapi, Anda tidak bisa serta merta mendapat hak untuk mulai menaruh adsense dalam video Anda. Untuk bisa menaruh adsense dalam video, Anda perlu bergabung ke Program Partner Youtube setelah sebelumnya memenuhi sejumlah syarat.

Kabar baiknya syarat ini baru saja diperbarui dan kini lebih mudah untuk bergabung dalam Program Partner Youtube. Syaratnya antara lain adalah:

1. Memiliki 500 subscriber (sebelumnya 1.000 subscriber)

2. 3.000 jam waktu tonton dalam 12 bulan terakhir (sebelumnya 4.000 jam)

3. 3 juta penayangan Youtube Shorts dalam 90 hari terakhir (sebelumnya 10 juta penayangan)

Dengan asumsi Youtuber pemula adalah mereka yang baru saja memenuhi syarat-syarat diatas, maka besaran gaji Youtuber bagi pemula yang memiliki 500 subscriber ada di kisaran Rp133.326—Rp1.851.750.

Hasil tersebut berasal dari perhitungan pada rumus RPM (Revenue Per Impression). RPM didapat dari penghasilan dibagi dengan jumlah tampilan halaman dikali 1.000. Jadi, penghasilan Youtuber diperoleh dari jumlah CPM dan CPC.

CPM (Cost Per Mile) adalah biaya setiap 1.000 iklan dalam satu video. Semakin besar biaya iklan, uang yang dihasilkan pun akan semakin besar. Iklan-iklan ini memiliki nilai yang berbeda, tergantung regulasi dari youtube.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/455/3180280/ai-oyjq_large.jpg
92 Juta Pekerjaan Siap Digantikan, RI-Australia Bahas AI untuk Daya Saing Bisnis Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176844/rupiah-9EeV_large.jpg
Daftar 5 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik Informatika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/455/3175622/kluivert-1mxl_large.jpg
Adu Bayaran Termahal Pelatih Patrick Kluivert dengan Herve Renard, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/622/3169202/lulusan-aMOW_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Sastra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/455/3167582/kerja-iMJu_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/622/3166077/rupiah-oug5_large.jpeg
Berapa Rata-Rata Gaji Buruh di Indonesia Lulusan SMA dan SMK?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement