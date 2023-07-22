Mengintip Besaran Gaji Youtuber bagi Pemula

JAKARTA - Mengintip besaran gaji youtuber bagi pemula. Gaji seorang Youtuber sangat bervariasi. Namun, jika dilihat dari skema pada umumnya terutama bagi pemula, Youtuber utamanya mendapat gaji dari adsense pada videonya.

Akan tetapi, Anda tidak bisa serta merta mendapat hak untuk mulai menaruh adsense dalam video Anda. Untuk bisa menaruh adsense dalam video, Anda perlu bergabung ke Program Partner Youtube setelah sebelumnya memenuhi sejumlah syarat.

Kabar baiknya syarat ini baru saja diperbarui dan kini lebih mudah untuk bergabung dalam Program Partner Youtube. Syaratnya antara lain adalah:

1. Memiliki 500 subscriber (sebelumnya 1.000 subscriber)

2. 3.000 jam waktu tonton dalam 12 bulan terakhir (sebelumnya 4.000 jam)

3. 3 juta penayangan Youtube Shorts dalam 90 hari terakhir (sebelumnya 10 juta penayangan)

Dengan asumsi Youtuber pemula adalah mereka yang baru saja memenuhi syarat-syarat diatas, maka besaran gaji Youtuber bagi pemula yang memiliki 500 subscriber ada di kisaran Rp133.326—Rp1.851.750.

Hasil tersebut berasal dari perhitungan pada rumus RPM (Revenue Per Impression). RPM didapat dari penghasilan dibagi dengan jumlah tampilan halaman dikali 1.000. Jadi, penghasilan Youtuber diperoleh dari jumlah CPM dan CPC.

CPM (Cost Per Mile) adalah biaya setiap 1.000 iklan dalam satu video. Semakin besar biaya iklan, uang yang dihasilkan pun akan semakin besar. Iklan-iklan ini memiliki nilai yang berbeda, tergantung regulasi dari youtube.