Kisah Mantan Sopir Angkot Jadi Orang Terkaya Berharta Rp84 Triliun

JAKARTA - Pendiri Barito Group yakni Prajogo Pangestu kini menjadi salah satu orang terakaya dengan jumlah kekayaan mencapai Rp84,6 triliun. Sebelum menjadi orang terkaya, Prajogo Pangestu merupakan seorang sopir angkot.

Dia memiliki perjalanan hidup dan menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia dengan kisah inspiratif. Prajogo Pangestu bukan berasal dari keturunan orang kaya.

Selain itu, Prajogo Pangestu merupakan seorang konglomerat yang masuk ke dalam daftar orang terkaya di dunia dan orang terkaya ketiga di Indonesia versi Forbes pada tahun 2019.

Prajogo yang memiliki nama asli Phang Djoem Phen ini dilahirkan di Sungai Betung, Kalimantan Barat pada tahun 1944. Orang tuanya bekerja sebagai pedagang karet, pendidikan dirinya pun hanya sampai tingkat sekolah menengah.