HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Low Tuck Kwong, Orang Terkaya di Indonesia Kalahkan Hartono Bersaudara

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |08:01 WIB
Low Tuck Kwong, Orang Terkaya di Indonesia Kalahkan Hartono Bersaudara
Orang terkaya RI (Foto: Okezone)
JAKARTA - Low Tuck Kwong menjadi orang terkaya di Indonesia 2023 versi Forbes saat ini. Ia berhasil mengalahkan R Budi Hartono dan Michael Hartono alias Hartono Bersaudara.

Melansir Forbes real time billionaires, Low Tuck Kwong menjadi orang terkaya di Indonesia dengan harta kekayaan USD26,7 miliar atau setara Rp400,5 triliun. Sumber harta kekayaan Low Tuck Kwong ini berasal dari bisnis batu bara.

Sementara di peringkat kedua dan ketiga ditempati Hartono Bersaudara dengan rincian, R Budi Hartono di peringkat kedua dengan harta kekayaan USD26,4 miliar atau setara Rp396 triliun.

Sementara di posisi ketiga ditempati Michael Hartono dengan harta kekayaan USD25,2 miliar atau setara Rp378 triliun. Sumber kekayaan Hartono Bersaudara dari bisnis perbankan hingga rokok.

Namun, perlu diingat data Forbes real time billionaires setiap harinya akan berubah terus mengikuti pergerakan harga saham perusahaan yang dimiliki orang terkaya tersebut.

