Mengintip Harta Kekayaan Ahok vs Nicke Widyawati, Lebih Tajir Siapa?

JAKARTA - Mengintip harta kekayaan Ahok vs Nicke Widyawati berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru. Ahok yang mempunyai nama asli Basuki Tjahaja Purnama disebut-sebut akan menjadi Direktur Utama PT Pertamina (Persero) menggantikan posisi Nicke Widyawati.

Saat ini posisi Dirut Pertamina masih diduduki Nicke Widyawati. Nicke Widyawati menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina berdasarkan Surat Keputusan no. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-97/MBU/04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina. Nicke sudah menjabat Dirut Pertamina selama 2 periode.

Sementara, Ahok yang merupakan Mantan Gubernur DKI diangkat menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) pada Senin (25/11/2019) hingga saat ini.

Isu Ahok menjadi Dirut Pertamina semakin hangat setelah adanya bocoran dari wakil rakyat di Senayan. "Kami sudah mendengar bahwa Pak Ahok akan menggantikan Ibu Nicke. Itu informasi yang kami terima terkait dengan kemitraan kami. Tetapi tentu informasi yang saya terima ini perlu diklarifikasi keabsahannya ke Kementerian BUMN yang memang berhak untuk memberikan konfirmasi," kata sumber tersebut.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pun telah mengakui bahwa Ahok memang menjadi salah satu kandidat untuk menggantikan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

"(Kandidat penggantinya) Nggak pak Ahok aja, ada nama direksi lain, ya tapi namanya (Ahok) ada jadi salah satu pertimbangan," ujar Erick belum lama ini.

Namun perlu dicatat, hingga saat ini belum ada pergantian Direktur Utama Pertamina. Akan teteapi, dia mengaku ada proses review atas kinerja Direksi dan Komisaris seluruh BUMN termasuk Pertamina. Proses penilaian tersebut dilakukan oleh Wakil Menteri (Wamen) BUMN I dan II terhadap 12 klaster perseroan negara. Adapun penilaian kinerja manajemen Pertamina dilakukan oleh Wamen BUMN I, Kartika Wirjoatmodjo.

Nantinya, hasil review akan diserahkan kepada Erick Thohir selaku nahkoda kementerian. Dari sini akan dilihat perlunya perombakan atau pergantian orang-orang di pucuk struktural BUMN.

"Saya meminta pak Wamen mereview baik Pak Tiko dan Pak Rosan. Nah, nanti setelah hasil review usul kan ke saya, kalau mau ada pergantian baik dari Pak Tiko dan Pak Rosan. Belum selesai review-nya," ujar Erick saat ditemui di Menara Danareksa, Selasa (25/7/2024).

Lalu lebih tajir siapa Ahok atau Nicke? Berikut ini perbandingan harta kekayaannya seperti dilansir LHKPN, Rabu (26/7/2023).