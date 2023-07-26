UMKM Jual Produk Impor, TikTok: Aturannya Tidak Ada

JAKARTA - TikTok Indonesia belum menentukan sikap soal banyaknya pelaku UMKM yang menjual produk Impor di TikTok Shop. Pasalnya, belum ada regulasi yang mengatur penjualan produk impor oleh pelaku UMKM di platform digital.

"Kalau ditanya akan seperti apa (pembatasan produk impor di UMKM) kami agak sulit menjawab, karena aturannya tidak ada," kata Head of Communications TikTok Indonesia Anggini Setiawan di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Bahkan menurutnya penjualan produk impor oleh pelaku UMKM lokal bukan hanya terjadi di platform digital, namun sudah membanjiri ritel tradisional.

"Coba kita ke ITC, kita ke Tanah Abang, coba kita ke pasar manapun, berapa banyak UMKM produsen dan berapa banyak reseller? Dan dari situ bisa lihat apakah itu sesuatu yang bisa dikontrol oleh satu platform saja?," ujarnya.

Meskipun demikian ia menegaskan bahwa pihaknya mendukung pemerintah untuk membuat kebijakan yang berimbang. Artinya mempertimbangkan UMKM produsen produk lokal dan juga tidak membunuh reseller yang notabenenya masih mengambil produk orang lain.

"Kami hopefull dan semangat kalau revisi Permendag No.50/2020 akan segera dilaksanakan karena itu pun juga akan membantu kejelasan apa yang nanti harus kami lakukan ke depannya," tuturnya.