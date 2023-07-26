Ternyata 6 Perusahaan Ini Milik Chairul Tanjung

JAKARTA - Perusahaan tersembunyi ini ternyata milik Chairul Tanjung. Melalui data Forbes, harta kekayaan Chairul Tanjung yakni senilai USD5,3 miliar atau setara Rp78,9 triliun (kurs Rp14.900 per USD) dan berhasil menempati peringkat 6 dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia.

Diketahui kekayaan Chairul Tanjung mengalami penurunan yang pada sebelumnya sebesar USD8,3 miliar atau setara Rp123,6 triliun menyusut sekitar Rp44,7 triliun. Berikut perusahaan tersembunyi milik Chairul Tanjung melalui rangkuman beragam sumber.

1. Bisnis Media

Chairul Tanjung merupakan pendiri Trans Media. Seperti media televisi hingga media online.

2. Bisnis Bank

Chairul Tanjung juga memiliki Bank Mega melalui PT Mega Corpora, keluarga CT (CT Corporate) menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) di PT Bank Mega. Chairul Tanjung juga mempunyai Allo Bank milik CT Corp.