Rumah Berdiri di Tengah Proyek Tol Cijago Akhirnya Dibongkar, Pemilik Jadi Miliarder

JAKARTA – Sejumlah warga terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan tol Cinere – Jagorawi telah diberikan uang ganti rugi.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok telah merampungkan pemberian ganti rugi atas rumah warga yang terdampak proyek tersebut. Di mana warga terdampak menerima ganti rugi itu sebesar Rp1,3 miliar.

Kepala BPN Depok Indra Gunawan mengatakan pembayaran ganti rugi itu termasuk sisa lahan yang di tengah tol yang sempat viral di media sosial. Sehingga mulai saat ini dikatakan Indra rumah tersebut siap untuk digusur.

"Alhamdulillah semua pembayaran sudah diselesaikan, dan pembongkaran pada sore hari ini sudah mulai dilakukan," ujar Indra saat dihubungi MNC Portal, Senin, 24 Juli 2023.

Dia juga menyebut persoalan rumah di tengah tol Cijago itu muncul akibat adanya persoalan yuridis. Tanah yang berdiri di tengah tol Cijago itu menyangkut 4 orang sekaligus, hingga persoalan ke ahli waris karena salah satu dari pemilik tanah itu sudah ada yang wafat.

"Memang ada persoalan terkait permasalahan fisik dan yuridis, memerlukan klarifikasi, karena persoalan ini mengait pada 4 orang, ada pak Imam Tain, Sukartini, Sukardi, dan Hudoyo almarhum," kata Indra.