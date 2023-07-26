Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Rumah Berdiri di Tengah Proyek Tol Cijago Akhirnya Dibongkar, Pemilik Jadi Miliarder

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |06:02 WIB
Rumah Berdiri di Tengah Proyek Tol Cijago Akhirnya Dibongkar, Pemilik Jadi Miliarder
Jalan Tol. (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah warga terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan tol Cinere – Jagorawi telah diberikan uang ganti rugi.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok telah merampungkan pemberian ganti rugi atas rumah warga yang terdampak proyek tersebut. Di mana warga terdampak menerima ganti rugi itu sebesar Rp1,3 miliar.

 BACA JUGA:

Kepala BPN Depok Indra Gunawan mengatakan pembayaran ganti rugi itu termasuk sisa lahan yang di tengah tol yang sempat viral di media sosial. Sehingga mulai saat ini dikatakan Indra rumah tersebut siap untuk digusur.

"Alhamdulillah semua pembayaran sudah diselesaikan, dan pembongkaran pada sore hari ini sudah mulai dilakukan," ujar Indra saat dihubungi MNC Portal, Senin, 24 Juli 2023.

 BACA JUGA:

Dia juga menyebut persoalan rumah di tengah tol Cijago itu muncul akibat adanya persoalan yuridis. Tanah yang berdiri di tengah tol Cijago itu menyangkut 4 orang sekaligus, hingga persoalan ke ahli waris karena salah satu dari pemilik tanah itu sudah ada yang wafat.

"Memang ada persoalan terkait permasalahan fisik dan yuridis, memerlukan klarifikasi, karena persoalan ini mengait pada 4 orang, ada pak Imam Tain, Sukartini, Sukardi, dan Hudoyo almarhum," kata Indra.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/470/3149566/rumah_subsidi-XAON_large.jpg
Harga Rumah di Kota Sangat Mahal, Fahri Hamzah: Banyak Pengembang Jadi Spekulan Tanah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/470/3148580/permintaan_rumah_mewah-bJmg_large.jpeg
Permintaan Rumah Mewah Naik 17 Persen di Kawasan Penyangga Jakarta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/470/3146414/rumah-ZwMd_large.jpg
Siap-Siap! Harga Hunian Vertikal Bakal Lebih Murah, Rumah Tapak Jadi Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/470/3136746/rumah_tipe_kecil-0HSL_large.jpg
Harga Properti di RI Naik Tipis, Rumah Tipe Kecil Laku Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/470/3131367/kisah_bantu_minto-7B0w_large.png
Kisah Batu Minto hingga Kutukan, Prasasti Bersejarah dari Malang yang Ada di Rumah Bangsawan Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/470/3123717/rumah-iyFp_large.png
Apa Kabar Proyek Properti Rp2,4 Triliun di Bali?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement