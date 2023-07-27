Mengulas 2 Orang Terkaya di Dunia Berusia 100 Tahun, Hartanya Bikin Melongo

JAKARTA - 2 orang paling kaya di dunia yang berusia 100 tahun dan memiliki predikat sebagai orang terkaya paling tua. Miliarder ini masuk daftar orang terkaya di dunia versi Forbes 2023.

Mereka adalah George Joseph yang berusia 101 tahun dan David Murdock berusia 100 tahun. Kedua miliarder ini berasal dari Amerika Serikat (AS).

Meski berusia 100 tahun alias 1 abad, keduanya memiliki harta yang fantastis hingga mencapai Rp34,5 triliun.

Berikut ini profil 2 orang terkaya di dunia berusia 100 tahun beserta sumber kekayaannya seperti dilansir Forbes real time billionaires, Jakarta.

1. George Joseph 101 Tahun

Lahir pada 11 September 1921 di Beckley, West Virginia, Amerika Serikat (AS).