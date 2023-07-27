Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Mengulas 2 Orang Terkaya di Dunia Berusia 100 Tahun, Hartanya Bikin Melongo

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |04:33 WIB
Mengulas 2 Orang Terkaya di Dunia Berusia 100 Tahun, Hartanya Bikin Melongo
Orang terkaya. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 2 orang paling kaya di dunia yang berusia 100 tahun dan memiliki predikat sebagai orang terkaya paling tua. Miliarder ini masuk daftar orang terkaya di dunia versi Forbes 2023.

Mereka adalah George Joseph yang berusia 101 tahun dan David Murdock berusia 100 tahun. Kedua miliarder ini berasal dari Amerika Serikat (AS).

Meski berusia 100 tahun alias 1 abad, keduanya memiliki harta yang fantastis hingga mencapai Rp34,5 triliun.

Berikut ini profil 2 orang terkaya di dunia berusia 100 tahun beserta sumber kekayaannya seperti dilansir Forbes real time billionaires, Jakarta.

1. George Joseph 101 Tahun

Lahir pada 11 September 1921 di Beckley, West Virginia, Amerika Serikat (AS).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement