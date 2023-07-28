Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Jaga Ketahanan Ekonomi, Pemerintah Berlakukan PP 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor SDA

Imam Rachmawan , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |22:50 WIB
Jaga Ketahanan Ekonomi, Pemerintah Berlakukan PP 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor SDA
Menko Airlangga saat mengawali acara Konferensi Pers tentang DHE SDA di Kemenko Perekonomian. (Foto: dok. Golkar)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah terus mendorong optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan percepatan hilirisasi SDA, yang harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menetapkan PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP DHE SDA), sebagai revisi dari PP Nomor 1 Tahun 2019.

PP Nomor 36 Tahun 2023 disusun dengan semangat menjalankan amanat Pasal 33 ayat 4 UUD 1945, serta dalam rangka menjaga keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional.

PP ini bertujuan untuk mendorong sumber pembiayaan pembangunan ekonomi, meningkatkan investasi dan kinerja ekspor SDA, serta mendukung perwujudan stabilitas makroekonomi dan pasar keuangan domestik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kita harus mengoptimalkan semua pemanfaatan SDA kita, sehingga atas ekspor komoditas SDA, maka dana/devisa yang dihasilkan berupa Devisa Hasil Ekspor (DHE) harus dimasukkan dan ditempatkan ke dalam Sistem Keuangan Indonesia (SKI).

Dengan demikian akan meningkatkan likuiditas valas dan mendorong peningkatan jasa keuangan.

“Kemenko Perekonomian bersama K/L terkait terutama Kemenkeu, BI dan OJK, telah menyelesaikan PP Nomor 36 Tahun 2023, yang disusun dengan semangat menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945, yaitu pemanfaatan SDA untuk kemakmuran rakyat dan untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional,” ujar Menko Airlangga mengawali acara Konferensi Pers tentang DHE SDA di Kemenko Perekonomian, bersama dengan Menteri Keuangan, Gubernur BI dan Ketua DK OJK, Jumat (28/07).

Foto: dok. Golkar

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/340/3182972//pertemuan_djki_dan_apki_bahas_potensi_indikasi_geografis_kelapa-aTFl_large.jpeg
Pertemuan DJKI dan APKI Bahas Potensi Indikasi Geografis Kelapa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/340/3182967//djki_dan_komdigi_perkuat_pengawasan_ki_di_ruang_digital-euEN_large.jpg
Kolaborasi DJKI dan Komdigi Perkuat Pengawasan KI di Ruang Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/340/3182966//hak_cipta_karya_arsitektur-o3Fg_large.jpg
DJKI: Bikin Konten Harus Perhatikan Hak Cipta Arsitektur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/11/3182833//bening_clinic_superbrands-wdpV_large.jpg
Selamat! Bening’s Clinic Raih Dua Penghargaan Superbrands Indonesia’s Choice 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/15/3182829//outlet_daihatsu-pKFI_large.jpg
3 Alasan yang Bikin Pelanggan Betah di Outlet Daihatsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/11/3182982//pnm_apresiasi_ao-heEB_large.jpeg
Apresiasi AO Sang Pahlawan Pemberdayaan, PNM Berikan Reward Wisata
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement