HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Kekayaan Ahok vs Nicke Widyawati, Siapa Paling Kaya?

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |05:05 WIB
Harta Kekayaan Ahok vs Nicke Widyawati, Siapa Paling Kaya?
Harta kekayaan Ahok vs Nicke (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Mengintip harta kekayaan Ahok dan Nicke yang dilaporakan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Basuki Tjahaja Purnama yang dikenal dengan Ahok ini diisukan akan menjadi Direktur Utama PT Pertamina (Persero) menggantikan posisi Nicke Widyawati.

Untuk saat ini, posisi Dirut Pertamina masih dipegang oleh Nicke Widyawati, hal tersebut juga tertulis dalam Surat Keputusan no. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-97/MBU/04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.

Sebagai informasi, Nicke sudah menjabat Dirut Pertamina selama 2 periode. Sementara, Ahok yang merupakan Mantan Gubernur DKI diangkat menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) pada tahun 2019.

Lantas siapa lebih tajir, Ahok atau Nicke? Berikut ini perbandingan harta kekayaannya seperti dilansir LHKPN.

1. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Berdasarkan laporan harta kekayaan periode 31 Desember 2022. Ahok mempunyai total harta kekayaan Rp53.667.208.314 atau Rp53,6 miliar dengan rincian tanah dan bangunan Rp43.228.613.033 atau Rp43,2 miliar.

Tanah dan bangunan ini tersebar di wilayah Belitung Timur, Bekasi hingga Depok. Dalam LHKPN 2022, Ahok tidak tercatat memiliki alat transportasi dan mesin. Sementara harta bergerak lainnya Rp1.066.519.059 atau Rp1,06 miliar.

Surat Berharga Rp11.347.082.834 atau Rp11,3 miliar, kas dan setara kas Rp4.680.701.331 atau Rp4,6 miliar. Harta lainnya Rp2.319.862.806 atau Rp2,3 miliar. Jika ditotal mencapai Rp62.642.779.063 atau Rp62,6 miliar. Namun karena Ahok punya utang Rp8.975.570.749 atau Rp8,9 miliar maka total harta kekayaan Ahok mencapai Rp53.667.208.314 atau Rp53,6 miliar.

Halaman:
1 2
