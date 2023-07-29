6 Fakta Pencairan Bansos Beras Diperpanjang sampai Desember 2023

JAKARTA - Bantuan Sosial (bansos) beras dipastikan cair hingga Desember 2023. Hal ini setelah Badan Pangan Nasional (Bapanas) kembali menugaskan Perum Bulog untuk membagikan bansos beras kepada masyarakat berpendapatan rendah.

Bansos beras yang awalnya diminta untuk dicairkan dalam 3 bulan, diperpanjang menjadi sampai Desember 2023.

Berikut ini telah dirangkum oleh Okezone, Fakta mengenai Bansos beras yang akan cair sampai Desember 2023. Sabtu (19/7/2023).

1. Jumlah Bansos yang Dialokasikan

Bansos beras akan dialokasikan untuk 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 38 Provinsi. Dengan jumlah total beras mencapai 640 ribu ton.

"Dengan rampungnya penyaluran bantuan beras tersebut, saat ini kita sedang berupaya untuk mengajukan penambahan periode penyaluran bantuan selama 3 bulan ke depan,” ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan tertulis.

2. Untuk Pengendalian Inflasi

Penambahan periode bantuan diharapkan mampu membantu pengendalian inflasi untuk kedepannya.

“Upaya pemberian bantuan pangan ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden, yang menekankan jajarannya untuk terus berfokus menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan menjaga daya beli masyarakat," tambah Arief.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi nasional pada bulan Juni 2023 berada di angka 3,52% secara tahun ke tahun (y-on-y). Angka tersebut dinilai mengalami penurunan apabila dibandingkan pada bulan Mei 2023 yang berada di posisi 4,00% dan lebih rendah dari inflasi Juni tahun 2022 sebesar 4,35%.

Sedangkan secara bulan ke bulan (m-to-m) inflasi Juni pada bulan Mei 2023 tercatat sebesar 0,14% atau lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang berada di posisi 0,09%. Namun inflasi Juni 2023 masih lebih rendah dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya.

3. Tantangan Penyaluran Bansos Ke Beberapa Daerah

Arief juga menjelaskan mengenai proses penyaluran bantuan terdapat ragam tantangan di lapangan.

Mulai dari validasi data KPM hingga akses distribusi ke daerah terpencil khususnya provinsi baru seperti Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah yang belum memadai.

4. Jokowi Minta Penambahan Anggaran Bantuan Pangan

Presiden Jokowi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan anggaran bantuan pangan untuk masyarakat kelompok miskin. Anggaran yang disiapkan adalah sebesar Rp8 triliun untuk bansos beras.

"Jadi nanti pada bulan Oktober hingga Desember, kita akan menambahkan Rp8 triliun yang akan diberikan kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) rentan," ujar Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi Juli 2023 secara virtual di Jakarta.