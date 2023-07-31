Daftar Susunan Terbaru Komisaris-Direksi Pertamina, Ahok Tetap Jadi Komut

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Rosan Roeslani sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina. Sedangkan posisi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tetap menjadi Komisaris Utama.

Erick telah mengubah susunan Dewan Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada PT Pertamina (Persero).

Dalam surat keputusan Nomor SK-211/MBU/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Erick mempertahankan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok selaku Komisaris Utama Pertamina. Sikap Erick sekaligus menjawab kabar bahwa Ahok akan menjabat sebagai Direktur Utama BUMN minyak dan gas bumi (migas) itu.

Rosan menggantikan posisi Pahala Mansury yang sebelumnya mengisi kursi Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero) No.SK-38/MBU/02/2021 tanggal 3 Februari 2021.

Berikut komisaris-direksi terbaru Pertamina:

Komisaris

Komisaris Utama: Basuki Tjahaja Purnama

Wakil Komisaris: Rosan Perkasa Roeslani

Komisaris: Heru Pambudi

Komisaris: Rida Mulyana

Komisaris Independen: Alexander Lay

Komisaris Independen: Ahmad Fikri Assegaf

Komisaris Independen: Iggi H. Achsien.