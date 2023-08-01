Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pendapatan Driver Ojol Cuma Rp10.000 Sehari, Gojek-Grab Beri Penjelasan Ini

Himayatul Azizah , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |08:03 WIB
Pendapatan <i>Driver</i> Ojol Cuma Rp10.000 Sehari, Gojek-Grab Beri Penjelasan Ini
Pendapatan Driver Ojol Cuma Rp10 Ribu per Hari. (Foto: okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Tanggapan Gojek dan Grab terkait pendapatan driver ojol yang sehari hanya memperoleh Rp10.000.

Senior Vice President (SVP) Corporate Affairs, Rubi W Purnomo memaparkaan bahwa pihaknya menjunjung tinggi transparansi terhadap keinginan mintranya melalui beragam wadah komunikasi.

Seperti halnya melalui wadah komunikasi yang rutin diselenggarakan di seluruh operasional Gojek yakni Kopdar Mitra Gojek.

"Melalui kopdar, mitra driver aktif Gojek dapat menyampaikan aspirasi, pengalaman, dan memberi masukan sekaligus berinteraksi dengan sesama mitra juga manajemen," ucap Rubi W Purnomo.

Rubi menepis isu terkait pemotongan biaya untuk aplikasi yang beredar di kalangan pengemudi ojol. Rubi juga memaparkan bahwa Gojek patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan pemerintah pada November 2022, yakni pemberlakuan biaya sewa aplikasi paling tinggi senilai 15% dan biaya penunjang sebesar 5%.

Rubi menegaskan komisi yang dikenakan ke mitranya dipakai untuk mendukung usaha. Selain itu juga sebagai inovasi dalam meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi.

"Termasuk alokasi biaya penunjang untuk mendukung operasional mitra pengemudi, seperti asuransi keselamatan tambahan, ragam pelatihan, bantuan biaya operasional dalam bentuk bonus/voucher," kata Rubi.

Sementara itu, Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy mengatakan besaran tarif dan biaya sewa aplikasi yang telah ditetapkan pihaknya sudah sesuai dengan aturan Keputusan Menteri Perhubungan tahun 2022.

Biaya komisi tersebut berguna untuk penunjang kebutuhan mitra pengemudi seperti biaya operasional tim cepat tanggap kecelakaan, GrabAcademy dan biaya transaksi non tunai.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
