HOME FINANCE MARKET UPDATE

Pelni Ajukan PMN Rp4 Triliun Buat Kapal Baru

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |16:38 WIB
Pelni Ajukan PMN Rp4 Triliun Buat Kapal Baru
Pelni. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) tengah mengajukan Penyertaan Modal Negera (PNM) sebesar Rp4 triliun di tahun anggaran 2024.

Direktur Utama Pelni Tri Andayani biasa disapa Anda mengatakan bahwa PNM tersebut nantinya akan digunakan untuk membuat 3 kapal baru.

Hal ini menyusul adanya 12 kapal yang sudah memasuki 30 tahun beroperasi. Bahkan pada 2024 mendatang akan bertambah menjadi 14 kapal.

"Sehingga kami tahun lalu mengusulkan kepada Kementerian BUMN untuk melakukan peremajaan armada dengan PNM," katanya dalam acara Media Expose Pelni di Jakarta, Rabu (2/8/2023).

Anda mengatakan hal ini penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pengguna kapal Pelni. Pasalnya selama ini ia kerap mendapati komentar dari masyarakat yang mengatakan bahwa terjadi penumpukan penumpang di Kapal Pelni.

"Saya berharap dengan penambahan armada nanti itu bisa mengurangi kepadatan penumpang di dalam kapal," katanya.

Halaman:
1 2
