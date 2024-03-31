Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pelni Siap Angkut 588.903 Pemudik pada Lebaran Tahun Ini

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |09:14 WIB
Pelni Siap Angkut 588.903 Pemudik pada Lebaran Tahun Ini
A
A
A

JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) siaga melayani perjalanan mudik untuk Angkutan Lebaran 2024/1445H.

Periode angkutan mudik dengan kapal Pelni berlangsung pada 26 Maret hingga 26 April 2024 dengan prediksi penumpang mencapai 588.903 pemudik.

Pelni juga menyiapkan banyak fasilitas supaya mudik Lebaran tahun ini semakin nyaman. Salah satunya fasilitas wi-fi maupun jaringan 4G.

Kehadiran jaringan telekomunikasi yang lancar selama berlayar membuat perjalanan mudik dengan kapal Pelni lebih asyik dan selalu terhubung.

Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Evan Eryanto menyebutkan, kehadiran internet selama perjalanan menjadi salah satu fasilitas yang sudah lama dinantikan oleh pelanggan kapal PELNI.

"Untuk menjawab kebutuhan tersebut, hampir seluruh kapal PELNI sudah dilengkapi oleh fasilitas wi-fi maupun jaringan komunikasi 4G, sehingga komunikasi pemudik sudah terhubung 24 jam selama berlayar dengan kapal PELNI," terang Evan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/320/3149052/pelni_soal_pmn_dihentikan-0zKT_large.jpg
PMN Dihentikan, Pelni Masih Butuh Rp2,5 Triliun untuk Pengadaan 3 Kapal Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/320/2987307/pelni-siapkan-300-tiket-gratis-untuk-arus-balik-labuan-bajo-makassar-B3C4hVHqA0.jpg
Pelni Siapkan 300 Tiket Gratis untuk Arus Balik Labuan Bajo-Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/622/2967370/pelni-buka-lowongan-kerja-syaratnya-bukan-anggota-partai-sjAcIZwxfw.jpg
Pelni Buka Lowongan Kerja, Syaratnya Bukan Anggota Partai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/320/2958981/alasan-erick-thohir-angkat-mantan-dirut-angkasa-pura-ii-jadi-komut-pelni-iHn6XOmcoQ.jpg
Alasan Erick Thohir Angkat Mantan Dirut Angkasa Pura II Jadi Komut Pelni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/17/320/2956007/ini-susunan-direksi-dan-komisaris-pelni-terbaru-usai-dirombak-erick-thohir-FPq9YsqAEb.jpg
Ini Susunan Direksi dan Komisaris Pelni Terbaru Usai Dirombak Erick Thohir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/19/320/2885978/beli-2-kapal-baru-pelni-ajukan-pmn-rp3-triliun-oGgNdjxrE4.jpg
Beli 2 Kapal Baru, Pelni Ajukan PMN Rp3 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement