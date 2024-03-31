Pelni Siap Angkut 588.903 Pemudik pada Lebaran Tahun Ini

JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) siaga melayani perjalanan mudik untuk Angkutan Lebaran 2024/1445H.

Periode angkutan mudik dengan kapal Pelni berlangsung pada 26 Maret hingga 26 April 2024 dengan prediksi penumpang mencapai 588.903 pemudik.

Pelni juga menyiapkan banyak fasilitas supaya mudik Lebaran tahun ini semakin nyaman. Salah satunya fasilitas wi-fi maupun jaringan 4G.

Kehadiran jaringan telekomunikasi yang lancar selama berlayar membuat perjalanan mudik dengan kapal Pelni lebih asyik dan selalu terhubung.

Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Evan Eryanto menyebutkan, kehadiran internet selama perjalanan menjadi salah satu fasilitas yang sudah lama dinantikan oleh pelanggan kapal PELNI.

"Untuk menjawab kebutuhan tersebut, hampir seluruh kapal PELNI sudah dilengkapi oleh fasilitas wi-fi maupun jaringan komunikasi 4G, sehingga komunikasi pemudik sudah terhubung 24 jam selama berlayar dengan kapal PELNI," terang Evan.