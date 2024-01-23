Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Alasan Erick Thohir Angkat Mantan Dirut Angkasa Pura II Jadi Komut Pelni

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |07:53 WIB
Alasan Erick Thohir Angkat Mantan Dirut Angkasa Pura II Jadi Komut Pelni
Mantan Dirut AP 2 Diangkat Jadi Komut Pelni. (Foto: Okezone.co0m/AP2)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin diangkat menjadi Komisaris Utama (Komut) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni. Pengangkatan itu berlangsung pada awal Januari 2024.

Alasan Erick Thohir menunjuk Awaluddin mengisi posisi puncak Dewan Komisaris BUMN di sektor transportasi laut itu, salah satunya memperkuat transformasi bisnis perusahaan.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Pelni diarahkan tidak hanya fokus pada pergerakan penumpang saja, namun juga ikut menggarap bisnis logistik yang proses distribusinya lewat tol laut.

Atas dasar itu, pemegang saham menunjuk mantan bos Angkasa Pura II melakukan pengelolaan core business atau bisnis inti Pelni. Alasannya, Awaluddin sudah berpengalaman mengelola usaha di bidang transportasi udara.

“Ya, oke kan, kan beliau paham mengenai transportasi. Transportasi udara beliau sudah paham banget, bagaimana pengelolaannya. Sekarang ke transportasi laut kan punya nature-nya mirip-mirip ya antara udara sama laut kan sama, dengan penumpang dan sebagainya. Jadi kita harapkan Pak Awal bisa membantu transformasi di Pelni,” ujar Arya, ditulis Selasa (23/1/2024)

Kementerian BUMN tengah memaksimalkan bisnis logistik lewat tol laut. Pasalnya, ada potensi pasar namun belum dimanfaatkan secara optimal. Sehingga, Pelni diminta memanfaatkan ceruk pasar tersebut.

Halaman:
1 2
