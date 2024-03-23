Pelni Siapkan 300 Tiket Gratis untuk Arus Balik Labuan Bajo-Makassar

MANGGARAI BARAT - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyiapkan 300 tiket gratis untuk rute pelayaran Labuan Bajo-Makassar saat arus balik Lebaran 2024.

Kepala Cabang Pelni Labuan Bajo, Fitriyaningsih mengatakan, ini merupakan bagian dari program Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan bertajuk Tiket Gratis Angkutan Lebaran 2024.

"Ini program Kementerian Perhubungan kerja sama dengan Pelni di seluruh Indonesia. Untuk (Pelni) Labuan Bajo, kita dapat arus balik," ungkap Fitriyaningsih, Jumat (22/3/2024).

Arus mudiknya, kata dia, dari Makassar tanggal 6 April disediakan oleh Pelni Cabang Makassar. Sedangkan pelayaran arus balik Labuan Bajo-Makassar dijadwalkan tanggal 21 April.

Adapun pendaftaran mudik gratis hanya bisa dilakukan di loket kantor cabang Pelni. Calon penumpang cukup membawa KTP asli dan fotokopi. Untuk penumpang keluarga, wajib menunjukkan Kartu Keluarga (KK).

"Loketnya sudah mulai dibuka. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar cukup membawa foto copy KTP atau kartu keluarga. Pendaftaran hanya bisa dilakukan di loket kantor Pelni," bebernya.