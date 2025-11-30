Cara dan Syarat Dapat Diskon Pelni untuk Tiket Libur Nataru 2025/2026

JAKARTA - Cara dan syarat dapat diskon Pelni untuk tiket libur Nataru 2025/2026. Pemerintah resmi mengumumkan program diskon tiket transportasi yang berlaku secara nasional selama masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Kebijakan ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi akhir tahun untuk mendorong mobilitas masyarakat serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program ini merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto guna memberikan insentif kepada masyarakat melalui tarif transportasi yang lebih terjangkau.

“Kebijakan ini merupakan arahan langsung Bapak Presiden untuk memberikan insentif kepada masyarakat melalui penyediaan layanan transportasi yang lebih terjangkau. Mobilitas masyarakat merupakan komponen yang sangat penting dan berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu dioptimalkan selama masa libur Nataru 2025/2026 ini,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi dikutip, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Salah satu program diskon tiket transportasi yakni untuk angkutan laut PT Pelni (Persero). Diskon ini sebesar 20 persen dari tarif dasar (setara 16–18 persen dari total harga). Berlaku bagi 405.881 penumpang kelas ekonomi dan tiket tersedia melalui seluruh kanal resmi Pelni.

Berikut ini Okezone rangkum cara dan syarat dapat diskon Pelni untuk tiket libur Nataru 2025/2026.